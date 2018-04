BRATISLAVA - Huawei sa už roky snaží vryť sa ľuďom do pamäte tak, že jeho zariadenia budú zákazníci preferovať aj pred veľkými menami ako Samsung či Apple. Čínskej spoločnosti sa to darí tak dobre, že sa medzi spomínané „veľké mená“ kľudne môže zaradiť už teraz. A nielen to. Vďaka Huawei P20 Pro sa môže zaradiť rovno na prvé miesto.