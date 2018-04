Ranné vstávanie škodí organizmu: Toto všetko vám hrozí, ak sa týka aj vás

Ilustračné foto

PARÍŽ - Pokiaľ využijete víkend na to, že idete spať oveľa neskôr než zvyčajne, vedzte, že to nie je dobré pre váš organizmus. Aj keď si potom ráno dlhšie pospíte. Tvrdia to autori americkej štúdie skúmajúcej zmeny rytmu medzi pracovným týždňom a víkendom, píše francúzsky denník Le Figaro.