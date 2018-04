Pravdivý príbeh: Manželka sa hrá na milionárku, nedokážem ju pochopiť

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Môj život bežal niekoľko rokov v zabehnutých koľajach. Bolo to možno trocha nudné, ale s odstupom času priznávam, že aj príjemné. Až kým som nespoznal Petru. Začala chodiť k nám do podniku a po nejakej dobe som začal chodievať ja za ňou. Bola to energická, veselá, priamočiara žena a ako som sa dozvedel, do našej štvrte sa presťahovala len nedávno. Tešil som sa vždy, keď k nám prišla na kávu a ona svoje sympatie ku mne tiež nejako neskrývala.