Máte strach z lietania? Týchto päť RÁD vás dokáže upokojiť do 60 sekúnd

BRATISLAVA - Napriek tomu, že je letecká doprava považovaná za najbezpečnejšiu formu cestovania, mnohí trpia panickým strachom z lietania, ktorý sa prihlási zakaždým, keď sa dostanú do lietadla. Odborníci majú zopár jednoduchých návodov, ako tento strach zvládnuť.

Neprekonateľný strach z lietadla známy ako aviofóbia môžete podľa odborníkov prekonať jednoduchými a nenáročnými trikmi. Na utíšenie paniky vám vraj bude stačiť iba šesťdesiat sekúnd pred vzletom. Čo teda treba urobiť?

Sústreďte sa na dýchanie

Jednoduché dychové cvičenie je jednou z najľahších, a pritom najefektívnejších dýchacích techník a pomôže utíšiť vašu paniku. Seďte vzpriamene a zhlboka sa nadychujte a vydychujte iba nosom, nie ústami. Výdych by mal byť o dve až tri sekundy dlhší ako nádych. Robte to aspoň minútu a uvidíte, že budete pokojnejší.

Pri dýchaní striedajte nosné dierky

Ak sa necítite lepšie, vyskúšajte jogovú dýchaciu techniku. Zablokujte si palcom jednu nosnú dierku a pomaly sa nadýchnite, zadržte dych a vydýchnite. Potom si prekryte druhú nosnú dierku a všetko zopakujte. Takto môžete dýchať až dovtedy, kým sa neupokojíte.

Rezervujte si sedadlo nad krídlom lietadla

Ak trpíte aviofóbiou, vždy by ste si mali rezervovať letenku čo najviac v strede lietadla. Aj profesionálny pilot Johny Knowlson na svojom blogu tvrdí, že uprostred lietadla pocítite intenzitu turbulencií najmenej. "Ak chcete mať pohodový let, oplatí sa vybrať si sedadlo nad krídlami. Tam najmenej ucítite silu vetra a všetky výkyvy lietadla spojené so vzlietaním a pristávaním."

​

Znížte príjem kofeínu

Pokiaľ sa bojíte lietania, zabudnite na kofeín. Ten vás ešte viac preberie a bude pre vás ťažké upokojiť sa. Odborníci upozorňujú, že káve by ste sa mali vyhnúť nielen v lietadle, ale aj počas čakania na letisku. Kofeín totiž účinkuje päť až šesť hodín.

Stiahnite si aplikáciu

Meditujúce aplikácie ako Headspace sú plné špecifických návodov na meditáciu počas letu a dostanú vás do pohody. Nezabudnite si ich preto vopred stiahnuť a do príručnej batožiny pribaliť slúchadlá.