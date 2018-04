FOTO Cestujúci zbadali na batožinovom páse kufor s čudným nápisom: Okamžite vypukla panika!

V čase, keď sa na verejnosť z každej strany valia informácie o možných teroristických útokoch, sa na batožinovom páse na austrálskom letisku objavila taška s obrovským nápisom "Bomba do Brisbane". Nie je preto divné, že cestujúci postávajúci okolo pásu a čakajúci na svoju batožinu spanikárili a privolali policajtov. "Bolo mi jasné, že batožina pred uložením na pás prejde bezpečnostnou kontrolou, ale pri pohľade na ten nápis som myslela na to najhoršie," povedala jedna žena.

Passengers at Brisbane Airport were left stunned after luggage emblazoned with 'bomb' made its way along the baggage carousel.#7News https://t.co/lbPaePZ2y0