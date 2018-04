10+1 povinných vecí, ktoré by ste mali stihnúť ešte pred 30-kou: Po nej už bude neskoro

BRATISLAVA - S pribúdajúcim vekom sa život často komplikuje. Prichádzajú vážne vzťahy, záväzky či rodinné povinnosti. Do tridsiatky je však život relatívne voľný. Ako vy narábate s touto voľnosťou? Že zatiaľ nijako? Využite čas, ktorý máte, využite slobodu, to, že ešte nie ste k nikomu a ničomu pripútaný. Lepší čas na zažitie týchto 11 vecí, ktoré sú takpovediac povinnou jazdou, už nebudete mať. Čo by ste mali stihnúť zažiť? Inšpirujte sa nasledujúcim zoznamom.