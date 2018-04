BRATISLAVA - Takmer všetci milujeme sladkosti. Mnohí z nás si nevedia život bez čokolády ani predstaviť. No tak sa zdá, že by sme si na absenciu tejto sladkosti mali pomaly, ale isto zvykať. Podľa vedcov jej zásoby a samotná výroba skončí oveľa skôr, než by sme čakali.