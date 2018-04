BRATISLAVA - Možno vám na prvé počutie nebude meno Roger Deakins vôbec nič hovoriť. Keď však spomenieme filmy ako Skyfall, Fargo, Táto krajina nie je pre starých či sci-fi thriller Blade Runner 2049, väčšine z vás sa rozsvieti kontrolka. Tento vážený kameraman sa do histórie kinematografie zapísal zlatými písmenami už dávno, no my sa teraz pozrieme na jeho životnú cestu úplne od začiatku.