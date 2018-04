Toto sú DÔVODY, pre ktoré vás môžu vyhodiť z lietadla: Jeden je absolútne prekvapujúci

SYDNEY - Vyhodiť z lietadla vás môžu za viacero vecí. Asi najznámejším dôvodom je ten, keď to preženiete s alkoholom a potom sa neviete zmestiť do kože. Lenže sú tu aj iné, pri ktorých ostanete poriadne prekvapení. Vypoklonkovať totiž môžu aj tých pasažierov, ktorým jednoducho príde zle.

Ani to, keď vás pustia na palubu lietadla, ešte neznamená, že aj doletíte do cieľa. Existuje totiž viacero dôvodov, a nemusí ísť vždy len o nevhodné správanie, pre ktoré môžu pasažiera vyhodiť. Poďme sa teda na ne pozrieť.

Príliš veľa alkoholu

Toto nie je žiadne prekvapenie. Ak sa opijete ešte predtým, ako sa vôbec dostanete na palubu, nemusia vás na ňu v prvom rade pustiť. Ak vás predsa len pustia a všimnú si to až na palube, môžu vás eskortovať von. Tretia možnosť je, že sa opijete priamo počas letu. A ak k tomu pridáte agresivitu, môže lietadlo dokonca núdzovo pristáť a vy skončíte v cele.

Je vám zle

Nepustiť cestujúceho na let môžu letušky aj vtedy, keď mu príde zle a vyzerá, akokeby mal každú chvíľu zvracať. "V súčasnosti majú niektoré aerolinky nulovú toleranciu pre cestujúcich, ktorým príde nevoľno. Napríklad, keď niekto zvracia ešte na letisku, nemusia ho do lietadla pustiť," vysvetlila letuška Annette Longová, ktorá má tridsaťročnú prax. Jej slová dokazuje aj nedávny prípad, kedy z letu americkej spoločnosti Spirit Airlines vyhodili ženu, ktorej šesťmesačné dieťa sa pozvracalo.

Drzé správanie voči ostatným pasažierom

Zásady slušného správania sa musia dodržiavať aj vo vzduchu. Začiatkom februára sa o tom presvedčila cestujúca, ktorej vadilo, že sedí vedľa matky (19) s osemmesačným bábätkom. Začala kvôli tomu tak vystrájať, až ju nakoniec palubný personál Delta Airlines vyhodil.

Hádky s personálom

Ani hádať sa s letuškami sa nevyplatí. Svoje vie o tom fitness modelka Jen Selterová, ktorej v januári nedovolili odletieť so spoločnosťou American Airlines. Letuška ju ešte pred vzlietnutím požiadala, by si sadla, no brunetka ju neposlúchla a začala robiť problémy.