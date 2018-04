BRATISLAVA - To, že sa vlasce zubnej kefky po chvíli rozstrapatia ešte nemusí znamenať, že je na vyhodenie. Existuje totiž jednoduchý trik, akým kefku dostanete do pôvodnej podoby. Stačí ju totiž na pár sekúnd ponoriť do vriacej vody. Vlasce sa jednoducho vyrovnajú a kefka vyzerá opäť ako z obchodu.