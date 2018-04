VIDEO Kamaráti zažili na golfovom ihrisku nechutný šok: Súlož s jamkou číslo deväť

BEBINGTON - Istý Angličan a jeho priatelia určite tak skoro nezabudnú na golf, ktorý si zahrali v meste Bebington. Stali sa svedkami nechutného výjavu, ktorí nakrútili na video. To zaujalo aj miestnu políciu, ktorá sa teraz snaží vypátrať identitu muža ukájajúceho sa na golfovej jamke.

Steven Gayton si s kamarátmi išiel zahrať golf na ihrisko Brackenwood. Keď dorazili k deviatej jamke, uvideli polonahého muža, ako leží so stiahnutými nohavicami nad jamkou a zabára do nej svoj penis. "Nemohol byť opitý. Jednou rukou sa pridržiaval vlajky a druhou sa nakrúcal na mobil," krúti hlavou autor videa. "Boli sme z toho v šoku. Veď on s tou jamkou súložil!"

Zvrhlík údajne prestal v okamihu, keď uvidel, že ho Stevenova partia nakrúca. Rýchlo sa postavil, vytiahol si hore nohavice a odkráčal preč. Bolo to celé odporné, v okolí ihriska sa totiž bežne hrávajú deti.

​

Video sa krátko nato objavilo na sociálnej sieti a vzbudilo pohoršenie. "Myslím, že ten muž vedel, že na ihrisku nie sú bezpečnostné kamery a chcel mať pokoj. Nerátal s tým, že tam prídeme a vyrušíme ho," uvažuje nahlas Steven, ktorý dodáva, že na túto golfovú hru nikdy nezabudne, pretože išlo o najodpornejšiu vec, akú kedy videl. "Ak mi niekedy spadne loptička do deviatej jamky, nechám ju tam."

Hovorca polície v grófstve Merseyside potvrdil, že o incidente sa dozvedeli cez sociálnu sieť a po úchylnom mužovi pátrajú. Zároveň by ocenili, keby sa prihlásili ďalší svedkovia, ktorí by polícii mohli pomôcť pri vyšetrovaní.