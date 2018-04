BRATISLAVA - Myslíte si, že viete o hospodárení s peniazmi všetko? Je vám jasné, na čo si dať pri narábaní s nimi pozor? Predstavte si však, že aj napriek tomu, že veľa ľudí na predchádzajúce otázky odpovedalo kladne, stále je mnoho tých, ktorí to so svojimi financiami aj tak nevedia. Peniaze sa im strácajú z peňaženiek, ani ntušia ako. A to iba preto, lebo nepoznajú týchto 7 zásadných faktov.