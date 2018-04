FOTO V McDonalde si kúpila burger: Stačilo jedno zahryznutie a zostala znechutená do konca života

Ciara Harvieová vraj miluje kuracie burgre, a preto často navštevuje McDonald. Teda, aspoň ich milovala do chvíle, kým nenarazila na nepríjemný nález v jednom z nich. Svoj obľúbený McChicken si kúpila v jednej z pobočiek v Edinburghu a chutne z neho odhrýzala do chvíle, až kým ju neupútalo zvláštne sfarbenie šalátového listu. "Najskôr som si myslela, že je to obschnutý kus. Až potom som si uvedomila, že je to pavučina," hovorí. Po nadvihnutí vrchnej časti žemle zistila, že ide o domov mŕtveho pavúka, ktorý v pavučine skonal.

Dievčina sa okamžite vrátila do reštaurácie, kde pavúka ukázala manažérovi. Ten sa jej ani neospravedlnil. Namiesto toho zákazníčke ponúkol náhradný burger, ale ten odmietla. Úplne ju prešla chuť. Manažér teda navrhol, aby si vybrala iný druh jedla na účet podniku, ale ona nechcela ani to. Radšej všetko zverejnila na sociálnej sieti, kde jej príspevok s detailným záberom pavúka zasypali komentáre, ktoré sú väčšinou rovnako nechutné, ako jedlo na fotke. "Viem, že sa to nestáva veľmi často. Ale mne vadí spôsob, akým so mnou zaobchádzali," vyhlásila Ciara.

Hovorkyňa McDonaldu ale s jej slovami nesúhlasí. "Mrzí nás skúsenosť tejto zákazníčky a hneď, ako sme sa o všetkom dozvedeli, ospravedlnili sme sa. Kvalita a bezpečnosť potravín sú pre nás veľmi dôležité a kladieme veľký dôraz na kontroly, pri ktorých sa riadime prísnymi normami. Zároveň náš zamestnanec ponúkol zákazníčke náhradné jedlo a hneď sa jej ospravedlnil," uviedla.