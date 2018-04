Mobilný telefón oslavuje 45 rokov: FOTO toho úplne prvého, nabíjal sa celú večnosť

Cooper ukazuje prvý mobil, ktorý vynašiel

BRATISLAVA - Čo by sme bez nich robili?! Mobilné telefóny sa do našich životov zakorenili tak hlboko, že by sme bez nich boli ako bez jednej ruky. Hoci tomu možno nebudete chcieť uveriť, ale tento vynález pred pár dňami oslávil už svoje 45. narodeniny. A ako vyzeral ten úplne prvý?