Pilot prezradil, ktoré sedadlá sú v lietadle najlepšie: Na týchto si odpočiniete najlepšie

Pilot Jonny Knowlson vysvetľuje na sociálnej sieti všetkým pasažierom, čo by mali robiť, aby bol ich let napriek bežným trampotám čo najpríjemnejší. A je vraj úplne jedno, či budete cestovať uprostred noci alebo cez deň. "To, aký bude váš let, ovplyvňujete vy sami vo chvíli, keď si objednávate letenku," hovorí a pridáva niekoľko cenných rád, na ktoré by sme pri rezervácii letu nemali zabúdať.

Vyhrajte nad turbulenciami tým, že si vyberiete sedadlo, ktoré je čo najbližšie k stredu lietadla. Ak sedíte v priestore, kde sú krídla, je to pre vás to najlepšie miesto, kde ucítite iba minimálne otrasy. Práve v tejto časti sú prejavy pôsobenia vetra a gravitácie veľmi malé.

Urobte všetko pre to, aby ste si mohli pospať a snažte sa rezervovať miesta čo najďalej od motora. "Rezervácia miest v predných radoch nemusí byť výhra. Hoci je tam lietadlo najtichšie, bude vás rušiť personál, ktorý práve vpredu pripravuje občerstvenie," vysvetľuje Knowlson. Podľa neho sú opäť ideálne miesta v strede lietadla, kde vám síce bude chýbať výhľad, ale budete mať čas na odpočinok a prespíte mnohé peripetie spojené s letom. Zabudnite na výhľad, pretože miesta pri okne sú hlučné, ale nekupujte si ani letenku pri uličke. Najlepšie je miesto v strede, kde vás nebudú rušiť pasažieri prechádzajúci na toaletu.

Urobte si maximálne pohodlie najmä vtedy, ak cestujete s malými deťmi. Ideálne sú sedadlá v prvom rade, kde budete mať viac priestoru pre vaše deti. Preto je lepšie objednať si tieto letenky čo najskôr. Na webovej stránke SeatGuru nájdete podrobný popis sedadiel, ktoré poskytujú najväčšie pohodlie a mali by ste ju navštíviť práve vtedy, keď plánujete cestu s ratolesťami alebo vás počas letu často bolia nohy. Jednoduchým farebným rozlíšením sedadiel zistíte, ktoré miesto je pre vás najlepšie. Čas hrá opäť vo váš prospech, ale aj proti vám. Nenechávajte si preto rezerváciu na poslednú chvíľu.

Vyberajte miesta vľavo. Z lietadla sa tak dostanete skôr a skrátite čas čakania na pasovú kontrolu. „Nechcem provokovať, ale najlepšie sedadlo je to moje, pretože si do neho môžem sadnúť iba ja,“ dodáva s humorom pilot.