FOTO Dievčina (†21) trpela chorobou, ktorá nemala existovať: Nepredstaviteľné utrpenie na lôžku

Dvadsaťjedenročná Merryn zomrela v máji minulého roku a jej matka Clare je schopná o jej tragickom príbehu rozprávať až teraz. Svoju dcéru opisuje ako živé a aktívne dieťa. Keď ale mala pätnásť rokov, začali sa u nej prejavovať prvé príznaky zriedkavého ochorenia, tzv. myalgickej encefalomyelitídy (ME), ktorá je známa aj ako chronický únavový syndróm.

"Pamätám si, že po príchode zo školy si ľahla na pohovku a vydržala spať aj šesť hodín. Spočiatku som si myslela, že je iba lenivá ako všetci tínedžeri, ale keď sa sťažovala na neustálu bolesť svalov a únavu, prestalo sa mi to páčiť."

Neskôr dievčaťu opuchla tvár, ruky aj nohy. Trvalo veľmi dlho, než sa lekárom podarilo stanoviť diagnózu a na začiatku mladú pacientku dopovali silnými antibiotikami. Istý čas si dokonca mysleli, že ide o psychické ochorenie, takže dcéra absolvovala aj niekoľko návštev u psychológa.

K správnemu určeniu diagnózy došlo až na súkromnej klinike, keď matka trvala na špeciálnom vyšetrení. Napriek tomu, že lekári boli spočiatku skeptickí a niektorí dokonca existenciu ochorenia ME úplne popierajú, nakoniec potvrdili, že Merryn trpí práve ním. Lenže už bolo neskoro a krátko nato skončila tínedžerka na invalidnom vozíku. "ME je strašná bolesť zo všetkého," napísala na svojom blogu v roku 2015, keď ešte bola schopná ovládať svoje ruky. Vtedy vraj choroba napadla svalstvo krku a prijímanie stravy sa pre ňu stalo bolestivým utrpením. "A keď sme si už mysleli, že to nemôže byť horšie, mojej dcére začali odchádzať vnútorné orgány, trpela žalúdočnými kŕčmi a bolesti vrazili do kĺbov," spomína si Clare.

Neskôr začala byť Croftsová citlivá na svetlo, zvuky, úplne sa jej zmenilo vnímanie vecí, z ktorých sa dovtedy tešila. Posledné tri roky svojho života prežila v ukrutných bolestiach na lôžku. "Bolo to strašné obdobie. Neželám to nikomu. Videla som svoju dcéru neuveriteľne trpieť a nemohla som jej nijako pomôcť, postupne prestali zaberať aj obrovské dávky morfínu. Tá bezmocnosť bola príšerná," hovorí matka. Merryn sa nakoniec dostala až do stavu, kedy mohla prijímať potravu iba hadičkou a celé jej trápenie sa skončilo pred necelým rokom. Keď zomrela, vážila iba 38 kíl. "Ale v tú noc, keď nás opúšťala, dokázala ma k sebe zavolať, aby sa so mnou rozlúčila."