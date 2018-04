Symphony of the Seas

Symphony of the Seas je novou kráľovnou morí. Je nielen najväčšou na svete, ale svojim pasažierom ponúka luxus a zábavu, o akej doteraz nechyrovali. Pred pár dňami výletnú loď slávnostne spustili na more a v sobotu vyráža na svoju prvú plavbu - niekoľko nasledovných mesiacov bude brázdiť vody Stredozemného mora, potom sa presunie do Karibiku.