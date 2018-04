BRATISLAVA - Investície do akcií lákajú. Možnosť vysokého zisku, za čo najkratší čas, zbohatnúť pomocou burzy, to by bolo niečo! Nie je to tak jednoduché. Každá hra má okrem víťazov aj porazených. Väčšinou s dlhým nosom z burzy odchádzajú začínajúci investori.