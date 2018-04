BRATISLAVA - Kto by nechcel byť bohatým? Mať viac peňazí k dobru je príjemný pocit, nerozmýšľať, čo si môžete kúpiť, je skvelé. Že ste ale predstavy o vašom bohatstve zahnali? Neveríte, že by sa to vám mohlo podariť? Nuž, aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré tučné konto naozaj nezískate. Ak ale začnete myslieť inak a budete robiť presný opak nasledujúcich 4 bodov, zvýšite svoje šance na finančné prilepšenie si. Veď vyskúšajte.