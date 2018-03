Aj nevšedné priestory dokážu učarovať: FOTO z nemeckých kolkární, ktoré vás nechajú z nemom úžase

BRATISLAVA - V 60. až 80. rokoch minulého storočia sa Nemci išli doslova zblázniť za populárnou hrou s názvom Kegelbahn. Prirovnať by sme ju mohli ku dnešnému bowlingu, no hrá sa len s deviatimi kolkami, menšími guľami a kratšími dráhami. Fotograf Robert Götzfried spomína, že ešte ako malý chlapec chodil s rodičmi na partie tohto, vtedy populárneho, športu. Ako sám hovorí, Kegelbahn ho zasiahol priamo do srdca, pretože sa spája s množstvom jeho rodinných spomienok, ktoré ho ovplyvnili na celý život.