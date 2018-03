Ohromujúce odhalenie: Vedci vraj dokázali, že Zem nie je guľatá a objavili nový kontinent!

Dôkazy boli prezentované v dokumente Konvexná Zem, ktorý je od dnešného dňa (29. marca) dostupný na webovej stránke: convexearth.org v portugalčine, angličtine a španielčine. V rámci experimentu bolo realizovaných sedem vedeckých pokusov, medzi nimi geodetický experiment, ktorý pozostával z merania vzdialeností medzi spodkom a vrchom dvoch budov, jedna z nich sa nachádzala v Torres (Rio Grande do Sul) a druhá v Natale (Rio Grande do Norte). Vzdialenosť medzi nimi bola 3 050 km a ako referenčná výška bola použitá morská hladina.

"Merania by boli rovnaké. Ak by bola Zem guľatá, vzdialenosti medzi spodkami budov by mali byť menšie ako vzdialenosti medzi ich vrchmi, v súlade so zakrivením Zeme," vysvetľuje Urandir de Oliveira, zakladateľ Dakila Pesquisas. Iniciatívy sa zúčastnili inžinieri Národného inštitútu pre pozemkovú a agrárnu reformu (INCRA - Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária).

Na meranie plochosti a rovnosti vody v priehrade Tres Marias v Minas Gerais, v jazerách Lagoa dos Patos v Rio Grande do Sul a Titicaca v Peru, v moriach v okolí ostrova Ilhabela v štáte Sao Paulo a v Gibraltárskom prielive bol použitý laser s dlhým dosahom. Testy vykonávané až na vzdialenosť 35 km neidentifikovali žiadnu krivku.

Experimenty s refrakčnými a reflexnými teleskopmi dokázali, že lode nezmiznú na horizontálnej línii, ale že už nemáme schopnosť ich ďalej pozorovať v dôsledku optického javu. Tento jav študovali odborníci a na jeho základe formulovali novú teóriu, ktorá vysvetľuje jeho fungovanie z pohľadu fyziky a matematiky. Okrem toho boli realizované experimenty s olovnicou (pre vertikalizáciu) a libelou (pre horizontalizáciu). Tieto dokázali, že gravitácia neexistuje, pretože fyzikálne správanie vody naznačuje jej tendenciu hľadať vlastnú úroveň, to znamená rovnosť. Podľa Urandira nás pevne drží na zemi MHTS (magnetizmus, hustota, tlak a svetlo).

Prostredníctvom snímok získaných rôznymi atmosférickými sondami výskumníkov a expedíciami, ktoré sa uskutočnili aj v Antarktíde so spoluprácou vojakov brazílskych ozbrojených síl, ako aj analýz materiálov nachádzajúcich sa v ľadovcoch na Sibíri a na okrajoch Severného ľadového oceánu, ako je peľ, prach a fragmenty listov, bol objavený nový kontinent nazvaný "Veľký Sever" ("Norte Maior") oddelený veľkým množstvom ľadu.

Podľa záznamov zo zariadení Dakila Pesquisas nesúhlasí pohyb nebeských telies, vrátane Slnka a Mesiaca, s tým, čo nám hovorí veda. Vďaka týmto novým informáciám spoločnosť správne určila polohu kontinentov a čoskoro tieto informácie zverejní.