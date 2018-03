Šesť viet, ktoré bohatí ľudia nikdy nepovedia a nemali by ste ich vysloviť ani vy

BRATISLAVA - Myslenie bohatých ľudí je nastavené inak. Veľmi sa líši ako peniaze vnímajú a ako sa o nich vyjadrujú ľudia zo strednej vrstvy a čo by povedali boháči. Stredná vrstva má tendenciu byť negatívnou v otázke financií. Dokonca, ak príde reč na zarobenie veľkého množstva peňazí, väčšina z týchto ľudí neverí, že by to dokázali. Ak sa však rozprávate s ľuďmi, ktorým sa podarilo zbohatnúť, budete od nich počuť niečo úplne iné. Títo ľudia veria, že slovné spojenie „nedá sa“ neexistuje. Sú dokonca 4 vety, ktoré títo ľudia nikdy nepovedia. Viete, ako znejú?