Prečo ráno spievajú vtáky? Vedci na to majú vysvetlenie

LONDÝN - Každý to poznáme, keď sa ráno zobudíme na štebot vtákov, ktorý nie a nie ustať. Tento jav nadobúda na intenzite najmä na jar a v lete, keď sa už príroda zobudila zo zimného spánku. Zamysleli ste sa ale už niekedy nad tým, prečo vlastne spievajú? Vedci sa domnievajú, že poznajú dôvod.

Na svete žije viac ako 11-tisíc druhov vtákov, ktoré sa od seba okrem iného navzájom líšia aj spevom. No jedno v tomto smere majú spoločné - všetky začínajú spievať zhruba v rovnakom čase, a to o štvrtej hodine ráno. Podľa biológov sa to deje preto, že sa už usídlili na svojom území a spevom dávajú ostatným vtákom na známosť, kde sa nachádzajú. Niektorí ornitológovia sa však domnievajú, že vtáky spievajú rady ráno najmä preto, lebo zvuk sa vtedy šíri ďalej, pretože v skorých ranných hodinách je ešte všade väčšinou ticho.

Spev vtákov na úsvite je počas obdobia párenia menej intenzívny, pretože vtedy sa vtáky venujú inej činnosti. Ako prvé zvyčajne ráno začínajú štebotať drozdy, červienky a striežiky. Na konároch stromov vyspevujú väčšinou samce, zatiaľ čo škovránky to robia priamo počas letu vo vzduchu.