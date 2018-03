Lekári počas vyšetrenia objavili v tele nový orgán: Nikto o jeho existencii doteraz netušil!

NEW YORK - Až doteraz si vedci mysleli, že ľudské telo je natoľko prebádané, že ich už nemôže nič prekvapiť. Avšak rutinné endoskopické vyšetrenie prinieslo šokujúce zistenie ohľadom existencie nového orgánu. Vďaka nemu budú lekári v budúcnosti schopní rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať rakovinu.

Vedci boli v tom, že stavba ľudského tela je zmapovaná dostatočne podrobne na to, aby ich ešte niečo dokázalo prekvapiť. Bežné vyšetrenie žlčovodu pacienta však odhalilo existenciu úplne nového orgánu, o ktorom doteraz netušili. Je ním nová sieť kapilár. "Je to nový zdroj ďalšieho druhu ľudskej tekutiny a ten môže pomôcť identifikovať rakovinu v porovnaní s inými metódami skôr," vysvetlil patológ Neil Theise z Univerzity v New Yorku.

Dôvodom, prečo lekári doteraz tento orgán prehliadali, bola pravdepodobne fixácia potrebná na skúmanie vzoriek tkaniva mikroskopom. Tá spôsobila, že odtok tekutiny zničil jeho štruktúru. A tak vrstva, ktorá bola doteraz považovaná za husté spojivové tkanivo, je vlastne kvapalinou naplnená sústava, ktorá sa nachádza pod kožou a ďalej navzájom prepája črevá, pľúca, cievy a svaly. Nový orgán je zatiaľ nazvaný interstitium a lekári predpokladajú, že jeho hlavnou funkciou je tlmenie nárazov a ochrana vnútorných orgánov.

"Tento objav má potenciál viesť k dramatickým pokrokom v medicíne. Táto sústava totiž funguje ako tobogán a roznáša rakovinotvorné bunky do celého tela. Ďalšou analýzou budeme schopní diagnostikovať rakovinu rýchlejšie," poznamenal Theise.