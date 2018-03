BRATISLAVA - Pokiaľ by sa 3D animácia nevyvíjala neuveriteľnou rýchlosťou, s najväčšou pravdepodobnosťou by väčšina moderných filmov nemohla ani vzniknúť. Nová trilógia Planéty Opíc by bola iba na papieri, Avatar hudba budúcnosti a ani takí superhrdinovia by sa po oblohe nepremávali s takou ľahkosťou. Všetko to začalo ikonickou snímkou Cesta na Mesiac. Poďte sa s nami pozrieť, čo všetko sa odvtedy zmenilo.