BRATISLAVA - Pracovný pohovor je obrovskou skúškou odvahy. O tom vie každý, kto sa ho aspoň raz zúčastnil. Teda, väčšina z nás. Dá sa to však prežiť. Dokonca to nie je ani tak náročné, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Len sa musíme vyvarovať chýb, ktorými si jednoznačne znižujeme kredit. Viete, ktoré sú to?