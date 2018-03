Vanilka

Vzduch, voda a jedlo - to sú tri veci, bez ktorých nedokážeme prežiť. No kým o prvých dvoch toho vieme veľa, o jedle sa to občas povedať nedá. Najmä keď k nám prichádza z obrovskej diaľky. Tušíte napríklad, ako rastie ananás, čo sú vlastne arašidy či aký je rozdiel medzi čiernym a zeleným korením?