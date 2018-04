VIDEO Ľudia sa nahrnuli do fast foodu, chceli strašne vidieť tohto zamestnanca pri práci

WASHINGTON - Kuchyne v kalifornských reštauráciách rýchleho občerstvenia majú našliapnuté k revolučnej zmene. Tou sa môže stať robot Flippy chrliaci 150 burgerov za hodinu bez toho, aby požadoval plat, príplatky či iné zamestnanecké benefity. Pri prvom zapojení do ostrej prevádzky ale robot vydržal v službe len jediný deň, napísal na svojom webe americký denník The Washington Post. A dá sa povedať, že sa Flippy stal obeťou vlastného úspechu.

Premiéru si odbil minulý mesiac v podniku Caliburger v Pasadene, ktorý prevádzkuje reťazec Cali Group. Do reštaurácie sa ale nahrnulo toľko zákazníkov dychtiacich vidieť robota pri práci, že si vedenie rýchlo uvedomilo, že robot neudrží krok s dopytom. A preto sa rozhodlo Flippyho dočasne postaviť mimo službu - a medzitým vyškoliť ľudských zamestnancov kuchyne, aby po boku robota dokázali pracovať efektívnejšie.

"Ide hlavne o načasovanie," povedal novinárom Anthony Lomelino, šéf technologického odboru Cali Group. "Keď ste vzadu v kuchyni medzi ľuďmi, hovoríte spolu, dohovoríte sa. S Flippym sa musíte prispôsobiť jeho naprogramovaniu. Zladiť s ním to, čo robíte, kedy to robíte a ako to robíte," dodal.

Robot, alebo presnejšie špecializované priemyselné šesťosé robotické rameno upevnené k podlahe kuchyne, mal pracovať počas obedňajšej špičky v medzinárodnom burgerovom reťazci. Robot je navrhnutý tak, aby pomocou digitálneho tiketovacieho systému prijímal objednávky, obracal karbonátky a dával ich dole z grilu.

Flippy používa termálne aj bežné videnie, rovnako ako kamery, aby zachytil, kedy sa na grile ocitne nový plátok mletého mäsa, a potom každý burger sleduje počas pečenia. Tých, ktorí si robia starosti, že ich robot pripraví o prácu v reštauráciách, môže upokojiť vedomie, že Flippy stále potrebuje ľudského asistenta, ktorý kladie karbonátky na gril.

Robot tiež ukazuje čas zostávajúci na dopečenie burgerov na displeji, takže jeho ľudskí spolupracovníci vedia, kedy je tá pravá chvíľa dať navrch každého plátok syra a kedy ich začať obkladať šalátom a paradajkami, uviedla pasadenská firma Miso Robotics, ktorá podľa svojho tvrdenia "prvého robota na obracanie burgerov na svete" vyvinula.

Medzi ďalšie Flippyho schopnosti patrí výmena obracačiek, aby nepoužíval tú istú na surové i upečené mäso, a zabránil tak kontaminácii. Počas pečenia tieto obracačky priebežne umýva a dokáže tiež používať stierku, aby gril zostal čistý bez pripečených kúskov jedla.

Flippy by mohol byť riešením vysokej fluktuácie zamestnancov vo fast-foodových reťazcoch, kde priemerne počas každého roka odíde až 50 percent zamestnancov. A zatiaľ čo dôvodom, prečo odchádzajú, môžu byť nízke mzdy, celý priemysel rýchleho občerstvenia v USA ročne utratí zhruba 3,4 miliardy dolárov (asi 2,7 miliardy eur) za nábor a zaškoľovanie nových zamestnancov.

Nahradiť aspoň niektoré kuchynské práce robotmi by mohlo eliminovať také problémy, ako sú pracovné úrazy vrátane popálenín. Zároveň by ale mohlo prispieť k zhoršeniu iného problému, ktorým je strata pracovných miest v USA.

Za posledných 30 rokov za stratou zhruba 80 percent pracovných miest v americkej výrobe stálo nahradenie človeka strojom. Nedávne štúdie ukazujú, že sa tento vzorec bude šíriť aj naprieč ďalšími odvetviami. Podľa správy z roku 2017 môže až 40 percent pracovníkov prísť o prácu, ktorú začnú namiesto nich zvládať pokročilé technológie.