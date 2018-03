BRATISLAVA - #Helikoptéra, padák, rádio. To sú len niektoré z vynálezov minulých storočí, pod ktoré sa podpísali šikovné slovenské ruky. Bez mnohých z nich by dnes svet vyzeral celkom inak. Vybrali sme preto niekoľko vynálezcov so slovenským pôvodom, ktorí sa zapísali do celosvetových dejín.