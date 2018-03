BRATISLAVA - Chýba vám v živote šťastie? Zdá sa vám, že máte nanič život? Mnoho ľudí sa sťažuje, ako sa im nedarí, ako je všetko zlé, ako nevedia nájsť pokoj a radosť. Určite sú prípady, kedy majú ľudia jednoducho smolu. Ale na to, aby ste sa ocitli naozaj na dne, by musela byť situácia naozaj vážna. Je to naozaj tak? Alebo si za vašu nespokojnosť tak trochu môžete aj sami? Overte si to.