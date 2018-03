Vedci rozlúštili záhadu kostry "mimozemšťana" nájdenej v púšti: Hovoria o tragédii

SAN JOSE - Pred 15 rokmi našli v Čile maličkú kostru, o ktorej sa niektorí domnievali, že by mohla patriť mumifikovanému mimozemšťanovi. Vedci však tento predpoklad nakoniec vyvrátili. Za objavom sa neskrýva žiadna humanoidná postava z inej planéty, ale smutný ľudský príbeh.

Experti na UFO boli presvedčení, že mumifikovaná kostra patrila mimozemšťanovi, čo naznačoval aj dokumentárny film Sirius Disclosure. Po piatich rokoch výskumu však vedci skonštatovali, že postava nazývaná Ata, bola vlastne dievčatko.

Medzi charakteristické vlastnosti kostry patrila skutočnosť, že mala iba 10 párov rebier v porovnaní s obvyklými 12-timi. Tento nezvyčajný vzhľad viedol k špekuláciám, že to môže byť primát alebo bytosť z inej planéty.

Nová štúdia publikovaná v Genome Research však ukázala, že kostra, ktorá sa našla v púšti Atacama v roku 2003, je ľudská. Pôvodne sa myslelo, že je stará stovky rokov, ale výskum uskutočnený v roku 2012 zistil, že je to iba okolo 40.

Vedec Gary Nolan, profesor na Stanfordskej univerzite, povedal CNN, že sa o Atu začal zaujímať po tom, čo sa dozvedel o dokumente. "Tvrdilo sa, že to je pravdepodobne múmia mimozemšťana. To bolo významné tvrdenie samo osebe," uviedol.

Analýza pozostatkov odhalila mutácie DNA, ktoré súvisia s dwarfizmom a nesprávnym vývojom kostí. "Hoci to začalo ako príbeh o mimozemšťanoch, je to v skutočnosti príbeh ľudskej tragédie. Žena mala deformované dieťa, bolo zakonzervované istým spôsobom a potom ukradnuté alebo predané ako podivný artefakt. Nech odpočíva v pokoji," dodal Nolan pre The Guardian.