Tínedžerka (18) sa divila, prečo stále nedostala svoju prvú menštruáciu: Dôvod ju zdrvil

BALLYMONEY - Osemnásťročná Rebekah sa čudovala, prečo ešte stále nedostala svoju prvú menštruáciu, hoci jej kamarátky ju majú už roky. Teraz už pozná dôvod, prečo je to tak a veru nie je vôbec potešujúci. Dúfa však, že napriek svojej diagnóze bude môcť žiť normálny život.

Rebekah Knightová zo Severného Írska si ako malá myslela, že len čo sa stane tínedžerkou, dostane menzes. Roky bežali, jej kamarátky a spolužiačky už dávno menštruovali, ale ona nič. Keď už mala sedemnásť, začala tušiť, že niečo s ňou nie je v poriadku a podstúpila preto lekárske vyšetrenia. Testy ukázali, že mala bohužiaľ pravdu. Trpí zriedkavým syndrómom nazývaným Mayerov-Rokitanského-Küsterov syndróm alebo MRKH syndróm. To znamená, že sa narodila bez vagíny, pošvy a maternice.

"Ako si asi viete predstaviť, bola som šokovaná a zdrvená zároveň. Neverila som tomu, že sa to deje práve mne. Obzvlášť ma ranilo to, keď mi povedali, že nebudem môcť vynosiť vlastné deti. Je to naozaj strašné. Okrem toho zistili, že mám len jednu obličku," opísala svoje pocity po tom, ako sa dozvedela zdrvujúcu správu. Jej diagnóza postihuje jednu z päťtisíc žien na svete.

Rebekah medzičasom podstúpila operáciu, počas ktorej jej vyformovali vagínu. Najprv jej natiahli tkanivo na vonkajšej strane pohlavných orgánov a z neho potom vytvorili vaginálny otvor normálnej veľkosti. Dievčina dúfa, že jedného dňa stretne muža, ktorému nebudú prekážať jej zdravotné problémy.