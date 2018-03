Stará FOTO spustila veľké pátranie po záhadnej žene: Twitter pomohol odhaliť jej identitu

Na Medzinárodnej konferencii biológovie veľrýb, ktorá sa konala v roku 1971 v americkom štáte Virgínia, vznikla fotografia, na ktorej je zachytených 37 vedcov. Z nich len jedna je žena. Identita všetkých mužov je známa, no čo sa týka ženy, tu až donedávna všetci tápali a nikto nedokázal odhaliť jej totožnosť.

Na fotografiu pred časom narazila ilustrátorka Candace Jean Andersenová počas toho, ako pripravovala detskú knihu o kosatkách. Veľmi ju trápilo, že nevedela zistiť, kto je tá záhadná žena afro-amerického pôvodu. "Ak predsa bola na konferencii, to znamená, že musela byť dôležitá. Musím zistiť, ako sa volala," pomyslela si. S prosbou o pomoc sa obrátila na Twitter, kde zverejnila starú fotku s popisom: "Ahoj Twitter, mám dôležitú misiu. Táto žena bola účastníčkou konferencie o veľrybách. Je to jediná žena a zároveň jediná osoba, ktorá bola označená ako "neidentifikovaná" v jednom starom článku. Identita všetkých mužov je známa. Pomôžte mi odhaliť jej totožnosť."

Hey Twitter I'm on a mission:



The woman in this photo was an attendee at a 1971 International Conference on Biology of Whales.



She is the only woman, & the only one captioned "not identified" in the article I found the photo in. All the men are named.



Can you help me know her? pic.twitter.com/MifZvdRXRr