Ilustračné foto

BRATISLAVA - Naše manželstvo s Petrom nebolo vonkoncom bezproblémové. Rád sa chodil zabávať a popíjať s mladšími kamarátmi. Dúfala som, že sa to po čase zmení a on dospeje, no nikdy sa tak nestalo. V štyridsiatke bol rovnako bezstarostný a detinský ako v dvadsiatke. Nedospel ani potom, čo sa nám narodili dvojičky.