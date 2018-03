BRATISLAVA - Jeden zo spôsobov, ako sa najmä mladí ľudia môžu pripravovať na dôchodok je sporenie v 2. dôchodkovom pilieri. Mnohí z nich však nemajú dostatočné informácie o tom, ako funguje a v čom im môže byť prínosom. To je jednou z príčin, prečo od zavedenia dobrovoľného vstupu do 2. piliera v roku 2008 do neho vstúpilo len 30 % mladých ľudí prichádzajúcich na trh práce. Vyplýva to z posledných analýz Inštitútu finančnej politiky.