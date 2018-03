BRATISLAVA - Každý mesiac len prekvapene krútite hlavou, kam sa podeli všetky vaše peniaze? Obzvlášť veľkým problémom je to pre tých, ktorí zarábajú málo a žijú od výplaty do výplaty. Ak chcete, aby vám ostalo na konci mesiaca viac peňazí, vyskúšajte týchto 7 krokov. Tie vám môžu pomôcť udržať viac peňazí na vašej karte aj v peňaženke. Pozrite sa, ako na to.