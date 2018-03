BRATISLAVA - Keďže vyšetrovanie údajného zasahovania Kremľa do prezidentských volieb v USA pokračuje, Rusko sa označuje za kolísku všetkého, čo sa týka hackerských útokov. Krajina chce ale obraz, že ide o raj počítačovej kriminality, zmeniť. V krajine sa podľa informácií Financial Times boj proti hackerom dostáva do popredia, svoje útoky totiž začali orientovať na domáce firmy.