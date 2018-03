FOTO Mladá mamička sa opýtala, čo si ľudia myslia o jej otrasnej obývačke: Radšej mala byť ticho

Nemusíte byť ani puntičkári alebo detailisti a pohľad na túto fotografiu vás aj tak vydesí. Obývačka zachytená na nej totiž ani zďaleka nepripomína útulné miesto, kde by sa dalo príjemne posedieť a relaxovať. Skôr pôsobí tak, že sa do nej práve niekto nasťahoval, narýchlo do nej nahádzal svoje veci a teraz iba hľadá miesto, kam si ich uloží. "Je podľa vás v mojej obývačke neporiadok?" pýta sa nechápavo mladá mamička, pretože si vraj nie je istá, či treba s izbou niečo robiť. "Aj keď sa akokoľvek snažím, vždy to dopadne s upratovaním takto. Podľa mňa je to OK, čo si myslíte vy?"

Žena je teraz v šoku z toho, koľkí ju kritizujú a jej byt prirovnávajú k smetisku. Áno, komentáre, ktoré doslova zasypali príspevok, boli väčšinou plné nelichotivých poznámok. Užívatelia v nich riešia najmä dvere, ktoré si mladá žena pomýlila s vešiakom, a na rad prišli aj prikrývky povaľujúce sa na jednej z pohoviek. "Už som sa zľakol, že v tom strašnom chaose a neporiadku sa na skrinke povaľuje aj potkan, ale je to tuším iba hračka pre psa," napísal jeden.

Našli sa však aj takí, ktorí ženu ubezpečili, že jej byt je v pohode a vyzerá tak, že sa v ňom žije a neslúži iba ako výstavné miesto.