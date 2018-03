Žena (59) zjedla živé žaby, o päť rokov neskôr nastala hrôza: Z prsníka jej vytiahli hnus na FOTO

Lekárov v nemocnici Tongxiang Second People's Hospital v čínskej provincii Če-ťiang šokoval prípad päťdesiatdeväťročnej ženy. Tá bola hospitalizovaná po tom, ako si v prsníku nahmatala hrčku. Chirurgovia sa ju rozhodli odstrániť, no počas zákroku zistili, že je to vlastne trinásť centimetrov dlhá pásomnica. "V tkanive som zbadal objekt, ktorý pripomínal hlavu červa. Začal som to ťahať von a nakoniec som vytiahol pásomnicu," uviedol doktor Zhang Yun.

Pacientka menom Yao sa neskôr priznala, že že pred piatimi rokmi zjedla tri živé žaby. Podľa ľudového liečiteľa ju mala totiž práve konzumácia týchto obojživelníkov vyliečiť z reumy, ktorá jej spôsobovala veľké bolesti. Nepomohlo a okrem bolesti kĺbov sa navyše nakazila aj parazitickou infekciou.

Nie je to prvýkrát, čo bola Yao hospitalizovaná kvôli parazitom. Už pár mesiacov po tom, ako zjedla žaby, začala mať silné bolesti žalúdka. Lekári v nemocnici v Šanghaji zistili, že má v črevách parazita. Symptómy potom zmizli, až do momentu, kedy si žena v prsníku našla hrčku. Nie je jasné, či je teraz už úplne v poriadku, pretože larvy parazita sa mohli rýchlo rozšíriť aj do iných častí tela.