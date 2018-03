VIDEO Čínska reportérka hitom internetu: Už viac nemohla počúvať drísty kolegyne, tak spravila...

Ako uvádza spravodajský server BBC News, tlačovky pri podobných udalostiach v Číne prebiehajú tak, že novinári kladú politikom vopred schválené, nekonfliktné otázky. Vládnuca komunistická strana sa týmto spôsobom poisťuje, aby mala situáciu vždy pod kontrolou. Niekedy sa to ale úplne nepodarí.

Pri konferencii prenášanej naživo čínskou televíziou na plenárnom zasadnutí parlamentu vystúpila reportérka Čang Chuej-ťun so 40-sekundovou otázkou, ktorá bola očividnou nahrávkou na smeč prítomnému predstaviteľovi, aby mohol vychváliť obľúbený projekt prezidenta Si Ťin-pchinga - novodobý hodvábny chodník. Čang sa pritom predstavila ako novinárka televízneho kanálu American Multimedia Television USA so sídlom v Spojených štátoch, ktorý má úzke väzby na čínsku verejnoprávnu televíziu CCTV. "Rok 2018 je 40. výročím reformy a otvárania Číny svetu. Čína sa bude svetu ďalej otvárať," spustila novinárka svoj dlhý monológ zakončený podliezavou otázkou.

To nevydržala reportérka Liang Siang-i z finančného spravodajského serveru Yicai (I-chaj), ktorá stála vedľa nej. Prevrátila oči, pohŕdavo si Čang zmerala od hlavy až po päty a potom sa s ďalším obrátením očí od kolegyne odvrátila.

Scénka, ktorú videli v televízii milióny ľudí v celej krajine, sa okamžite stala hitom na miestnych sociálnych sieťach a inšpirovala množstvo parodických videoklipov a komentárov. Viacerí diskutujúci zábery označili za najzaujímavejší moment z celého štrnásťdňového zasadania parlamentu, ktorého úlohou je prevažne len schváliť opatrenie, na ktorom sa vládnuci komunisti už vopred dohovorili. Ďalší diskutujúci ocenili spontánnosť gesta frustrovanej novinárky. "Dobrá práca. Nájde sa aj reportérka, ktorá príde do Veľkej siene ľudu bez vopred pripraveného scenára," skonštatoval jeden z prispievateľov na sociálnej siet Weibo.

Do utorňajšieho popoludnia, kedy zasiahli čínski cenzori, bolo meno novinárky jedným z najvyhľadávanejších výrazov na Weibo. Čínske úrady následne zakázali čínskym novinárom o incidente diskutovať. Nemenovaný predstaviteľ serveru Yicai uviedol, že Liang bola dočasne odvolaná z novinárskeho tímu, ktorý pokrýva dianie v parlamente. Podľa denníka The Guardian sa objavili aj zvesti, že Liang bola dokonca zo zamestnania prepustená. The Guardian ale uviedol, že zamestnávateľ Liang umiestnil na podporu svojej pracovníčky na internet videonahrávku ukazujúcu, ako táto reportérka kladia stručnú, vecnú, šestnásťsekundovú otázku čínskemu ministrovi obchodu ohľadom čínskych dohôd o voľnom obchode.