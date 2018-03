FOTO Mamička šokovala celý svet: Precestovala tisícky kilometrov a porodila v mori

DAHÁB - V známom egyptskom rezorte na pobreží Červeného mora sa Hadii z balkónu apartmánu poradilo zachytiť neuveriteľnú udalosť. Mladá mamička prišla do ďalekej cudziny, aby mohla porodiť do mora za asistencie špecializovaného pôrodníka. Takto vyzerala mamička tesne po pôrode, keď vyšla z mora.

Hadia Hosny El Said, ktorá dovolenkovala v apartmáne u svojho stýka, sa kochala výhľadom na more z balkóna v stredisku Šarm el Šejk. No netušila, že bude svedkom netradičného pôrodu. V Červenom mori bola spočiatku mladá žena a pri nej dvaja muži.

Hadia zachytila z balkóna celý pôrod. Na fotografii je údajne otec dieťaťa a špecialista na pôrod do vody

Keď Hadia vytušila o čo ide, začala fotografovať. Ako prvý vyšiel z mora mladý muž, pravdepodobne otec dieťaťa, ktorého nasledoval starší muž. Ten už v rukách držal bábätko s pupočnou šnúrou a misku, v ktorej bola umiestnená placenta.

Starší muž je podľa dostupných informácií odborníkom na pôrody do vody

Ako posledná vyšla na breh rodička, ktorá podľa tvrdení zahraničných médií vyšla z mora, akoby si bola len rekreačne zaplávať.

Žena vychádzajúca von z mora po pôrode

Hadia uviedla, že starší muž sa správal veľmi pokojne a bolo zjavné, že vie, čo robí. Vysvitlo, že v skutočnosti bola rodička aj pôrodník ruského pôvodu. Tehotná žena si muža vopred najala. Podľa dostupných informácií ide o špecializovaného lekára na pôrody do vody.