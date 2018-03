VIDEO Jeden z najhorších útokov na civilné obyvateľstvo: Kontaminované celé mesto, 5000 mŕtvych

Chemický útok na Halabdžu, ležiacu asi 240 kilometrov severovýchodne od Bagdadu a 15 kilometrov od iránskej hranice, bol spojený s likvidačnou operáciou Anfál (Korisť) bagdadského režimu proti Kurdom na severe Iraku v rokoch 1987 - 1988, pri ktorej zahynulo viac ako 180-tisíc osôb.

Táto žena stratila pri útoku mnoho svojich príbuzných

Za Halabdžu bol súdený Saddámov bratranec Alí Hasan Madžíd, prezývaný "mäsiar Kurdov" či "chemický Ali", ktorý koncom 80. rokov zodpovedal za iracký Kurdistan a ktorý útok na Halabdžu nariadil. Exminister vnútra a obrany Madžíd bol za tento útok odsúdený na trest smrti a v januári 2010 popravený. Irak o dva mesiace nato uznal masaker v Halabdži za akt genocídy. Husajn bol ale popravený už v decembri 2006 za masaker 148 šíitov v Dudžaile v roku 1982.

Podľa svedkov začali chemické nálety na Halabdžu 16. marca 1988 v podvečer a trvali asi päť hodín. Na mestom sa vznášali biele, čierne a žlté mraky až do výšky päťdesiat metrov. Pri útoku bol pravdepodobne použitý bojový plyn yperit a nervové plyn ako sarín, tabun a VX. Prvé správy o masakri sa do sveta dostali od iránskych novinárov. Jedny z prvých fotiek spravil iránsky fotograf Káve Golestan, ktorý bol scénami v meste doslova šokovaný. "Život v meste zamrzol, zastavil sa. Vyzeralo to tam ako zastavený film. Videl som úplne nový typ smrti. Pri kuchyni jedného domu som videl mŕtvu ženu, ktorá stále držala v ruke nôž, ktorým predtým krájala mrkvu. Spolu s ostatnými novinármi sme odvážali zranených do nemocnice. Jedno dievča mi v našom vozidle umrelo v náručí," rozprával.

​

Američania pôvodne z útoku vinili Irán, neskôr ale bola preukázaná vina irackej vlády. Pri procese Saddám súhlas s použitím chemických zbraní v Halabdži popieral, objavilo sa ale niekoľko dokumentov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v roku 1987 žiadala iracká spravodajská služba povolenie od prezidenta na použitie horčičného plynu a nervových plynov proti Kurdom. Ďalší dokument obsahoval Saddámovu odpoveď, ktorá nariaďovala armáde vziať do úvahy možnosť "náhleho útoku" pri použití takých zbraní. A vnútorná správa irackej vojenskej rozviedky potvrdila, že dostala súhlas na použitie "zvláštnych zbraní" proti Kurdom.

Mesto bolo po útoku kompletne kontaminované, vrátane vodných zdrojov a pôdy. Zatiaľ čo predtým v ňom žilo 80-tisíc obyvateľov, o pätnásť rokov neskôr o 30-tisíc menej. Teraz v meste údajne žije približne 200-tisíc ľudí a v roku 2014 sa stalo metropolou novej rovnomennej irackej a kurdskej provincie, ktorá bola vyčlenená z provincie Sulajmáníja.