BRATISLAVA - Obezita je jedným z najväčších zdravotných problémov civilizovaného sveta. Jej priamy súvis s nezdravým životným štýlom sa podarilo preukázať už mnohokrát, avšak vedci z americkej The Johns Hopkins University School of Medicine (JHUSOM) prišli na to, že dôležitú úlohu pri vzniku obezity zohrávajú aj črevné baktérie.