Mladík (20) si spravil SELFIE so svojou frajerkou na párty: Ako sa bozkáva s iným mužom!

Dvadsaťročný Mariano z argentínskej provincie Buenos Aires sa cez víkend náhodou ocitol na večierku, kde bola aj jeho priateľka. Bohužiaľ ju ale načapal pri tom, ako sa lepí na iného. Mladík však namiesto toho, aby pustil slzu, podišiel k očividne veľmi zamestnanej dvojici a spravil si s ňou selfie. Tú potom zverejnil na Twitteri s popiskom: "Moja priateľka (teraz už bývalá) si neuvedomila, že sme boli na rovnakej párty."

Dotyčná slečna netušila, že ju Mariano prichytil pri nevere. Zistila to až v momente, keď fotografia začala kolovať po sociálnych sieťach. Následne poslala svojmu ex správu, v ktorej sa mu snažila všetko vysvetliť. "Bola som veľmi opitá a ten druhý bol veľmi dotieravý a naliehal a už ani neviem ako, ale stalo sa to. Ale vážne ťa milujem a chcem ťa." Mariana tieto slová dobre pobavili a dievčine odpísal, že sa mohla viac snažiť. Dvojica sa rozišla.