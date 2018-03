FOTO Krásna Magda (31) prišla vinou lekárov o tri končatiny: Nevšimli si tieto varovné príznaky

Smutný prípad Magdaleny Malecovej, ktorá pochádza z Poľska, sa začal písať ešte v roku 2014, keď po tretí raz otehotnela. K jednej dcére a synčekovi mal pribudnúť súrodenec, ale žena kvôli mimomaternicovému tehotenstvu potratila a okamžite ju museli operovať. Počas rekonvalescencie sa začali u nej prejavovať prvé príznaky ischémie končatín, ktoré lekári prehliadli. Choroba tak postupovala, prešla do gangrény a končatiny pacientky začali postupne odumierať. "Šesť mesiacov som trikrát týždenne chodila na dialýzu a čakala som, kým sa niečo zlepší alebo zistia, čo sa so mnou vlastne deje," spomína. Doma bola veľmi vypätá atmosféra, manžel to nezvládol a odišiel. Bolo to strašné obdobie.

Tridsaťjedenročná Magda však vtedy netušila, že to najhoršie na ňu ešte len čaká. V jej tele sa totiž pomaly šírila sepsa a keďže lekári prehliadli všetky varovné signály, časom prišla o obe nohy, pravú ruku a prsty na ľavej ruke. "Nechápem, ako si mohli nevšimnúť niečo také. Nemocnica predsa musí dodržiavať nejaký postup. Niekto niečo strašne zanedbal," krúti hlavou pacientka, ktorá sa momentálne súdi s vedením Luton and Dunstable University Hospital.

V jej lekárskej správe je síce zaznamenané, že mala vysoké teploty, ale tento príznak doktori pripisovali bežnému pooperačnému stavu. Podľa právnika telo jeho klientky vydávalo dostatočné množstvo príznakov, z ktorých bolo jasné, že u Malecovej nastala sepsa. Stačilo pritom nasadiť antibiotiká a pacientka by sa uzdravila.

Hovorca nemocnice sa Magdalene ospravedlnil a priznal, že v jej prípade nebola zo strany zariadenia poskytnutá adekvátna starostlivosť. Ďalej uviedol, že vedenie momentálne celý prípad vyšetruje."Viem, že mi nič nevráti moje zdravie. Nikdy nezapletiem dcérke vrkoče a nikdy nebudem vyzerať ako iné ženy. Ale aspoň zabojujem o to, aby som mohla žiť v tých najlepších podmienkach, ako je v mojom stave možné," povzdychla si Magdalena.