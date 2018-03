Vysokú školu nepotrebovali: Päť ľudí, ktorí zarábajú milióny aj bez titulu

Mark Zuckerberg pozná správnu cestu

LOS ANGELES - Oplatí sa stráviť 5 rokov na škole štúdiom, alebo sa dá kariéra rozbehnúť aj inak? Tisíce študentov sa dnes hlásia na vysoké školy a univerzity. Na konci štúdia dostanú titul pred meno, no potom zrazu nevedia, čo by mali robiť. Buď sa v oblasti, ktorú vyštudovali, nevedia uplatniť, prípadne chcú pôsobiť v úplne inom odvetví. Nie je preto pre nich 5 rokov len strata času? Veď na to, aby bol človek úspešný, vysokú školu nepotrebuje. Ideálnym príkladom sú títo piati známi ľudia, ktorí dokazujú, že úspech sa dá dosiahnuť aj bez titulu.