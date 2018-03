Žena omylom poslala FOTO zo skúšobnej kabínky cudziemu mužovi: Jeho reakcia ju odrovnala

Dievčina menom Syd si skúšala čierne plesové šaty v kabínke, odfotila a fotku poslala kamarátke, aby jej napísala, či jej sedia. Omylom však správu poslala niekomu úplne cudziemu. Tým niekým bol šesťnásobný otec z amerického štátu Tennessee. Väčšina ľudí by zrejme len odpísala, že slečna má zlé číslo, no Tony Wood sa rozhodol trochu pobaviť a do celej situácie vtiahol aj svoje deti.

Syd odpísal: "Túto správu ste zrejme chceli poslať niekomu inému. Moja žena nie je doma, tak som sa jej nemohol spýtať na názor, ale ja aj moje deti si myslíme, že v tých šatách vyzeráte úžasne. Určite by ste si ich mali kúpiť!" K správe bola pripojená aj fotografia, na ktorých usmiate deti palcami zdvihnutými nahor dávajú najavo, že šaty jej naozaj sadnú ako uliate.

Syd accidentally sent pics of her dress to the wrong number and this was their response pic.twitter.com/SWmcqSFiqh