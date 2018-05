Medzi mladými sa šíria potemkinovské svadby: Navonok šťastná nevesta skrýva tajomstvo

Vo Vietname, kde je inštitúcia rodiny posvätná, zažívajú podobné služby skutočný rozkvet. A nejde len o slobodné matky; riadne oddané manželské páry si draho najímajú služby figurantov, ktorí na "rodinných" oslavách hrajú ich príbuzných, tety alebo strýkov. To má zabrániť rodinným treniciam v prípade, že rodiny ich zväzok neschvaľujú.

Kha a jej manžel - herec nikdy neboli naozaj oddaní, ale dôležité je to, že on hral vo svadobný deň ženícha pred príbuznými a priateľmi. Kha ale potom bude vychovávať svoje dieťa sama. "Mala som pocit, že sa topím, a on bol môj záchranný kruh," vysvetľuje mladá žena, ktorá vystupuje pod nepravým menom, pretože o takých svadbách sa nesmie hovoriť. Jej rodičia boli zoznámení so skutočným stavom vecí a zvyšku rodiny Kha povedala, že ju manžel krátko po svadbe opustil, a tak bola jej česť zachovaná. "Keď som musela skrývať tehotenstvo, bolo to veľmi unavujúce. Dnes mám ale dôveru v budúcnosť."

Psychológ Nguyen Duy Cuong súdi, že v krajine, ako je Vietnam, nemajú ľudia odvahu dať najavo voľbu svojho srdca a narážajú na múr obyčajov a tradícií. V komunistickej spoločnosti na čele s jedinou stranou, ktorá je svojou povahou konzervatívna, sa sociálne normy síce vyvíjajú, mladá generácia je však stále nútená dodržiavať tradície.

Huong a jej priateľ Quan usporiadali falošný svadobný obrad preto, že si Quanova rodina túto svadbu nepriala. Huong totiž pochádza z chudobných pomerov a pre ich syna nebola vhodnou partiou. Obaja mladí ľudia sa teda zobrali v provincii, kde sa Huong narodila, a Quanovu rodinu zastupovali figuranti. Falošný otec, matka aj falošní ujovia a tety, všetci dostali za túto hru zaplatené. "Bolo to falošné, ale zároveň akože naozaj," usmieva sa mladomanžel. Jediný zádrheľ nastal vo chvíli, keď falošný ujo vo svojej reči pred stovkami hostí poplietol miesto, kde jeho "synovec" vyrastal. Pokiaľ ide o Quanových pravých rodičov, tí vôbec nevedeli, že sa syn za ich chrbtom oženil.

Quan a Huong patria k stovkám párov, ktorí sa obrátili na Vinamost, spoločnosť pôsobiacu v obore falošných svadieb. Za dodanie svadobných hostí a organizáciu svadby si firma účtuje v prepočte takmer 4000 eur. Jej zakladateľ Nguyen Xuan Thein tvrdí, že v posledných rokoch usporiadal tisíce svadieb. Oficiálna štatistika v tomto smere samozrejme neexistuje. Thein v súčasnosti zamestnáva viac ako štyristo figurantov, kým pred desiatimi rokmi ich mal len desať. Vraj mu je ľúto, že sú mladí ľudia nútení hrať takúto hru a najímať si figurantov. "Tak ako nemocnice liečia chorých, tak my pomáhame snúbencom a ich rodinám. Neželáme si však, aby sa to veľmi rozšírilo," tvrdí. Jeho firma je podľa neho viac verejne prospešná spoločnosť, než sliepka znášajúca zlaté vajcia.