Hawking prehovoril, čo bolo pred Veľkým treskom: Takto kedysi vyzeral vesmír!

WASHINGTON - Stephen Hawking v poslednom vydaní relácie Star Talk prezentoval svoju teóriu Veľkého tresku. Spoločne s kolegom z University of California sa dlhodobo venovali štúdii a pri svojej analýze vychádzali z výpočtov kombinujúcich reálny a imaginárny čas, aby nakoniec zistili, že nijaký Veľký tresk vlastne nenastal. Špičkovým fyzikom stále robí vrásky na čele a najmä to, čo bolo pred ním.

Jeho vznik podľa vedcov siaha do obdobia pred 13,8 miliardami rokov a existujú mnohé teórie o tom, čo (ne)bolo pred ním. Jedným z autorov takýchto teórií je aj anglický fyzik Stephen Hawking, ktorý bol hosťom relácie Star Talk. Pri svojom výskume vychádzal z Einsteinovej teórie relativity a Euklidovského prístupu kvantovej gravitácie, ktorá odmieta existenciu singularity. Na základe nich vytvoril teóriu tzv. "žiadnych hraníc", kedy čas a priestor vytvárajú zakrivené časopriestorové kontinuum. Táto teória hovorí o nahradení reálneho času konceptom nazvaným imaginárny čas, ktorý je vyjadrený imaginárnymi číslami. K tomu, aby sme ho vypočítali, musí prejsť reálny čas takzvanou Wickovou rotáciou, čiže jeho súradnice sú vynásobené imaginárnou premennou a tým imaginárny čas predstavuje štvrtú dimenziu priestoru.

Zdá sa vám to komplikované? Samotný Hawking používa na vysvetlenie svojej teórie prirovnanie k tvaru zemegule. "V Euklidovskom prístupe história vesmíru v imaginárnom čase predstavuje štvordimenzionálny zakrivený povrch tak, ako je zakrivený aj povrch Zeme, ale s dvomi ďalšími dimenziami. Inými slovami je Euklidovský časopriestor uzatvorený povrch bez konca tak, ako zemeguľa," vysvetľuje. To znamená, že v podstate v tomto priestore neexistujú žiadne hranice alebo ostré body singularity, z ktorých by časopriestor a všetka hmota vo vesmíre vybuchla. Takže fyzik si preto myslí, že Veľký tresk ako taký neexistoval. Je to tak, ako keď sa čas spomaľuje priblížením k Južnému pólu alebo inej singularite a potom nie je daná hranica začiatku niečoho. Alebo ako tvrdí portál Tech Times: "Čas bol skreslený v inej dimenzii, vždy sa približoval k ničomu, ale nestal sa ničím."

Imaginárny a reálny čas tak môžeme prirovnať k Južnému pólu, ktorý je ako začiatok a platia tam všetky zákony fyziky. "Neexistuje už nič južnejšie ako tento pól, takže pred Veľkým treskom tam tiež nebolo nič," dodáva Hawking. Podľa neho nie je možné zmerať udalosti, ktoré sa diali pred ním, lebo čas neexistoval kedysi tak, ako existuje teraz.