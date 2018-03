Jedno z najobľúbenejších miest na svete má problém: O pár desaťročí tam nastane katastrofa

SAN FRANCISCO - Obľúbený pohľad na Bay Area, ktorý sa najčastejšie spája so San Franciscom, môže byť do konca tohto storočia minulosťou. Pevnina totiž ustupuje narastajúcemu oceánu a končí pod jeho hladinou. Výsledky meraní uskutočnené radarom so syntetickou clonou a GPS dáta potvrdili, že voda časom prenikne hlboko do oblastí dnešného vnútrozemia.

Na známy sanfranciský záliv zachytený v mnohých filmoch či na pohľadniciach pravdepodobne o pár rokov zostane iba nostalgická spomienka. V tejto lokalite totiž zaznamenávajú vysoký nárast vodnej hladiny, ktorá čím ďalej, tým viac ukrajuje z pevniny. Niektoré časti klesajú až o jeden centimeter ročne. Podľa reportáže v Science advances sa k údajom dopracovali experti na základe meraní radarom so syntetickou clonou a GPS dát v rokoch 2007 až 2011. Dospeli k záveru, že kým v oblasti Santa Clare Valley sa pevnina vďaka podzemnej vode udržuje, v iných oblastiach je situácia dramatická.

"Zistili sme, že na väčšine územia Bay Area klesla hladina takmer o dva milimetre ročne, ale v niektorých oblastiach bol ročný pokles až desať milimetrov," vyhodnotil situáciu vedúci výskumného tímu Manoochehr Shirzaei z Arizona State University. Dodal, že ide o mestskú štvrť Treasure Island a o mesto Foster City postavené v časti San Francisco Bay v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. "Okrem týchto oblastí je alarmujúca situácia aj v okolí medzinárodného letiska a odhadujeme, že takmer polovica letiskových dráh bude do konca storočia pod vodou."

Experti odhadujú, že postupné zvyšovanie hladiny oceánu môže časom viesť k prenikaniu vody do vnútrozemia a spôsobovať záplavy. Podľa ich odhadu by malo pod hladinou vody do roku 2100 skončiť približne od 51 do 413 km² územia Bay Area. Ak však vezmú do úvahy aj merania týkajúce sa poklesu pôdy, toto číslo by mohlo byť ešte vyššie a dosiahne hodnotu od 124 do 429 km². "Na všetky tieto výsledky sme upozornili miestne úrady a je iba na nich, ako sa pripravia na možné záplavy," hovorí ďalší člen výskumného tímu Roland Burgman z California University. Podľa neho sú záplavy spôsobené stúpaním hladiny morí problémom viacerých prímorských oblastí. Takýto druh analýzy bude teda relevantný aj pre iné mestá vo svete, nielen pre San Francisco.